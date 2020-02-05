Бактерии в кишечнике влияют на поведение человека в обществе

Британские ученые пришли к выводу, что существует связь между бактериями, населяющими кишечник человека, и его поведением в социуме. Об этом сообщает портал Med-heal.ru со ссылкой на исследование Оксфордского университета.

Сотрудники департамента экспериментальной психологии занялись поиском корреляции между особенностями кишечного микробиома и поведенческими особенностями. Уже не раз была доказана связь между изменением кишечного микробиома и развитием аутизма. Цель ученых заключалась в том, чтобы установить, какие типы бактерий, населяющих кишечник человека, оказывают влияние на формирование личности.

В ходе экспериментов выяснилось, что люди, имеющие большое разнообразие бактерий в кишечнике, – более общительны и имеют большой круг общения. В то же время люди, подвергавшиеся частым стрессам, постоянно находившиеся в состоянии тревожности, имели менее разнообразный микробиом кишечника, а так же были менее общительны.

По словам авторов исследования, заселению кишечника различными бактериями способствует употребление ферментированных, богатых клетчаткой, разнообразных продуктов. В результате улучшается не только здоровья кишечника, но формируется психологическое благополучие.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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