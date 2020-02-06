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Четверг, 6 февраля 2020, 07:27 мск

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Число умерших от коронавируса вышло за полтысячи

Появилась новая статистика по заболеваемости коронавирусом. Как сообщает «Новый День», на сегодняшний день умерло 562 человека, заразились более 28 000 человек по всему миру. Подавляющее большинство из них находятся в Китае и сосредоточены в провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки. За пределами Китая зафиксированы две смерти – на Филиппинах и в Гонконге.

Накануне поступила информация, что Китай смог найти эффективное лечение коронавируса, сочетая комплекс противовирусных препаратов. Но подтверждения данного факта от ВОЗ пока не было.

Тем временем, 5 февраля Россия закончила вывозить из Китая своих граждан, пожелавших покинуть страну в связи с неблагоприятных ситуацией по коронавирусу. Всех эвакуированных самолётами военно-космических сил доставили в Тюмень, где им предстоит прожить в изоляции и под присмотром врачей две недели на карантине.

Пекин, Елена Васильева

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