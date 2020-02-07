Британские ученые предлагают пить поменьше обезболивающих

Британские ученые призывают нацию не увлекаться обезболивающими и вообще не использовать, по возможности, термин «болеутоляющее средство».

Как считает профессор и эксперт по фармакологии в Университете Бирмингема Джейми Коулман, выражение «болеутоляющее средство» порождает нереалистичные ожидания у потребителя. Профессор также выступает за прекращение безрецептурной продажи низкодозированных препаратов кодеина в аптеках – это благоприятно скажется на ситуации с наркоманией в стране. По его данным, даже в низких дозах лекарство может вызвать привыкание, и пользователи рискуют получить серьезные побочные эффекты, такие как рвота и тошнота.

Эксперты призывают также изменить культуру потребления обезболивающих, это поможет решить вопрос злоупотребления лекарствами, сообщает ВВС.

Отчет, опубликованный в прошлом году Общественным здравоохранением Англии (PHE), говорит четко – англичане «подсели» на лекарства, отпускаемые по рецепту, а именно – опиоиды, антидепрессанты и снотворное.

Доктор Кэти Стэннард, консультант по лечению боли в NHS Gloucestershire озвучивает еще более интересные данные: только один из 10 пациентов, нуждающихся в помощи при длительной боли, получит пользу от обезболивающих средств, остальным все эти лекарства выписываются совершенно зря. Например, боль может быть связана с проблемами горя или социальной изоляции – и тогда пить обезболивающие просто глупо.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 07.02.20

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