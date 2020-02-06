Умер врач, сообщивший медикам о новом типе коронавируса

В Китае умер врач, который предупредил мировое врачебное сообщество о новом типе коронавируса. Как сообщает CNN, Ли Вэньлян, 34-летний врач, работающий в Ухане, 30 декабря поднял тревогу по поводу нового коронавируса , сообщив в своей группе выпускников медицинской школы в китайском приложении для обмена сообщениями WeChat, что у семи пациентов с местного рынка морепродуктов была диагностирована болезнь, похожая на птичий грипп, все они были госпитализированы.

Вскоре после того, как он опубликовал сообщение, Ли был обвинён полицией Уханя в распространении слухов, он был задержан, потом отпущен.

Ли был госпитализирован 12 января после того, как один из его пациентов заболел вирусом. Вслед на этим заболел и сам Ли, 1 февраля у него был подтвержден коронавирус.

В четверг официальный представитель Всемирной организации здравоохранения выразил сожаление по поводу новостей о смерти Ли.

«Нам очень грустно слышать о потере Ли Вэньляна», – сказал д-р Майк Райан, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, когда его спросили о смерти доктора во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Женеве.

«Мы должны праздновать его жизнь и оплакивать его смерть вместе с коллегами», – добавил Райан.

На сегодняшний день от коронавируса погибло 565 человек, более 28 тысяч заражены и получают лечение.

Ухань, Елена Васильева

Ухань. Другие новости 06.02.20

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