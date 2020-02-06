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Четверг, 6 февраля 2020, 21:22 мск

Новости Здоровье

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ВОЗ созывает конференцию по коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения созывает форум по изучению нового коронавируса. Мероприятие пройдёт 11-12 февраля 2020 года и призвано определить приоритеты в исследовании вируса и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения ускорении разработки тестов для диагностики, вакцин и лекарств.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 06.02.20

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