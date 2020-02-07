Поступила новая информация по заболеваемости и смертности от нового коронавируса. По данным медиков, болезнь, распространившаяся по 25 странам и территориях мира, унесла жизни более 630 человек. На сегодняшний день коронавирус диагностирован у 31 тысячи 400 человек. Самая маленькая пациентка – новорожденная девочка из Уханя, которой был поставлен диагноз через 30 часов после рождения. Способ заражения ребёнка пока неясен, она могла подхватить вирус как внутриутробно, так и после рождения – в ходе тёмного контакта с больной коронавирусом матери.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 07.02.20

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