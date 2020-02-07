Во Франции построили деревню для больных Альцгеймером

Во Франции построили специальную деревню для больных Альцгеймером. Она расположена на юго-западе страны, в коммуне Дакс.

Как сообщают «Евроньюс» в поселении будут жить 120 пациентов.

Эта деревня построена по образцу средневековой бастиды – укреплённого селения с большим парком, в котором также найдётся место для огорода и животных.

Жители деревни смогут передвигаться свободно. Помогать им будут 120 волонтеров. Строительство деревни финансируют местные власти и исследовательские центры, которые надеются найти способ лечения этой болезни.

«Благодаря этому проекту появится пространство для полноценной жизни и реализации творческих идей, потом что жизнь продолжается вопреки болезни. К тому же сюда смогут приезжать жители соседней деревни. Меня этот проект очень вдохновляет, рассказала одна из волонтеров Мадлен Фо.

Сегодня во Франции болезнью Альцгеймера и другими схожими патологиями страдают 1,2 млн человек. Специалисты надеются, что эксперимент поможет больным жить комфортной жизнью, свобода сделает их счастливее и потребность в лекарствах снизится.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 08.02.20

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