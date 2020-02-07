Ученые нашли способ омолодить мозг

Американские ученые нашли способ остановить процесс старения мозга. Опыты на мышах показали успешность нового метода. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Experimental Medicine.

Специалисты Медицинского колледжа Олбани в США обнаружили, что мозг старых лабораторных грызунов накапливает врожденные лимфоидные клетки второй группы (ILC2s). Эти клетки задействованы в регенерационных процессах организма.

У старых мышей было в пять раз больше ILC2s в сосудистом сплетении, граничащем с гиппокампом, который играет ключевую роль в когнитивных процессах. Однако эти клетки не функционировали.

С помощью цитокина интерлейкин 33 (IL-33) ученые пробудили лимфоидные клетки второй группы, которые начали производить белки, стимулирующие образование нейронов. В результате когнитивные способности подопытных мышей улучшились.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 07.02.20

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