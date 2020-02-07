Заключенные начали сами себе шить медицинские маски

В России заключенные стали шить сами себе медицинские маски. Об этом, в частности, сообщает пресс-служба ФСИН по курской области. В релизе на эту тему, в частности, говорится, что на швейных участках, которые находятся в каждом исправительном учреждении региона, осужденные приступили к пошиву медицинских масок для собственных нужд. «Маски, изготовленные на пенитенциарных производственных участках ничем не уступают аптечным. Они шьются из нетканого материала, в ближайшие дни будет отшито более 10000 штук», – говорят в пресс-службе ФСИН.

Напомним, из-за вспышки коронавируса и сезонного подъема заболеваемостью ОРВИ в России начался повышенный спрос на медицинские маски. Владимир Путин накануне даже предложил лишать лицензии те аптеки, в которых будут завышать цены на средства индивидуальной защиты населения и средства дезинфекции. А сегодня к решению вопроса дефицитных товаров подключилась и ФАС.

Что же касается Курской области, то там маски в аптеках подорожали в 35 раз. Данных о том, будут ли заключенные шить средства индивидуальной защиты населения не только для себя, но и для продажи в аптеках на свободе, пока нет.

Курск, Елена Васильева

Курск. Другие новости 07.02.20

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