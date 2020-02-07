В мире наблюдается дефицит масок, перчаток, респираторов и халатов – всему виной коронавирус

В мире наблюдается дефицит тестеров для выявления коронавируса. Также наблюдается нехватка масок, перчаток и других средств защиты. Об этом, как сообщает СNN, заявил в пятницу на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреес.

«Мы отправляем наборы для тестирования, маски, перчатки, респираторы и халаты в разные страны. Однако мир сталкивается с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты», – констатировал глава ВОЗ.

Отметим, что определенный дефицит масок и средств дезинфекции наблюдается и в России. В связи с этим Владимир Путин предложил накануне лишать лицензии аптеки, которые завышают цены на маски. А заключённые колоний Курска так и вовсе решили шить себе средства индивидуальной защиты самостоятельно.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 07.02.20

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