Новый коронавирус побил показатель смертности от атипичной пневмонии 2003 года

Настораживающие новости поступают из Китая. Вспышка нового коронавируса в провинции Хубэй побила показатель смертности от атипичной пневмонии в 2003 году. Тогда погибло 774 человека. По последним данным ВОЗ, от коронавируса за истекшие сутки погибло 89 человек, а всего смертность перешла через показатель 800 человек. Таким образом, смертельный вирус с декабря убил уже 813 человек. Всего в мире больны 37 тысяч человек, из них 27100 – в Хубэй.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что отправит группу в Китай для расследования вспышки смертельного вируса.

Лекарства от нового штамма коронавируса пока не найдено, не готова и вакцина от него. На разработку эффективных препаратов учёным понадобится не менее полугода.

Между тем, китайским учёным удалось установить наиболее вероятного переносчика уханьского вируса – это родственник броненосцев и муравьедов панголин. Видимо, его и употребляли в пищу жители города Ухань. Вирус из организма панголина попал в человека и мутировал, вызвав смертельную вспышку среди населения. На данный момент случаи заражения зарегистрированы в 25 странах и территориях мира.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 08.02.20

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