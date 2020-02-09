Коронавирус пришёл во французские Альпы. Заболело пять человек

Коронавирус пришёл во французские Альпы. Турист, побывавший накануне в Сингапуре, заразил в горах сразу пять человек.

Все заболевшие – четыре взрослых и один ребенок – подданные Великобритании, сообщают «Евроньюс». По заявлению министра здравоохранения Франции Аньес Бюзен, их общий знакомый две недели назад вернулся из Сингапура. Вместе с ним они провели выходные во французских Альпах.

Заболевшие и те, кто находился в тесном контакте с этим британцем – всего 11 человек – проживали в одном шале. В ночь на субботу их доставили в больницы Лиона, Сент-Этьена и Гренобля. «Состояние их здоровья в данный момент не внушает опасений», – отмечает министр.

Французские и британские власти проводят совместную операцию по поиску тех, кто еще мог заразиться после общения с отдыхавшими в коммуне Контамин-Монжуа в департаменте Верхняя Савойя. Подключился и Сингапур: в отеле, где останавливался подхвативший коронавирус европеец, проходила конференция, в которой участвовали граждане 94 стран, передаёт «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 09.02.20

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