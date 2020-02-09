Ученые: мастурбация помогает бороться с гриппом и простудой

Ученые в Германии доказали, что мастурбация влияет на иммунитет и даже помогает бороться с инфекциями, болезнями и мигренью. Все дело в том, что во время оргазма повышается уровень гормонов счастья и снижается уровень стресса.

В эксперименте, проведенном исследователями Университетской клиники в Эссене, приняли участие 11 добровольцев. У каждого участника замеряли количество лейкоцитов за 5 минут до и через 45 минут после достижения оргазма.

Результаты исследования подтвердили, что после мастурбации количество лейкоцитов увеличилось. Так происходит за счет выбросов окситоцина и дофамина, гормонов любви и счастья, а также снижения уровня кортизола – гормона стресса.

Кроме того, мастурбация помогает бороться с головной болью. К такому выводу пришел невролог Стефан Эверс. По его словам, каждый третий пациент испытывает облегчение при приступе мигрени после достижения оргазма. В исследовании, которое провели Эверс и его команда, приняли участие 800 человек, страдающих от мигрени. Из них 60% заявили, что боль отступала после мастурбации и достижения оргазма.

Эксперты считают, что регулярная мастурбация сделает иммунитет настолько крепким, что он сможет противостоять болезням и инфекциям.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 09.02.20

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