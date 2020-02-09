Роспотребнадзор: новых заболевших коронавирусом в России нет

Роспотребнадзор отчитался: за минувшие дни новых случаев коронавируса в России не выявлено.

Пока речь идёт о двух случаях заражения, больны граждане Китая. Оба они изолированы в больницах Тюмени и Забайкалья.

Заболевания подтверждены лабораторными исследованиями в Государственном научной центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

«Больные с первого дня пребывания в Российской Федерации находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением», – отметили в Роспотребнадзоре.

Заболевания протекают в легкой клинической форме, жалоб у больных нет.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 09.02.20

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