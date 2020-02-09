До половины первых заразившихся коронавирусом подхватили заболевание в больнице Уханя

Почти половина из первых заразившихся коронавирусом были инфицированы в больнице. Таковы последние данные, представленные научным сообществом. Исседование показало, что 41% из первых 138 пациентов больницы Ухане подхватили инфекцию именно в медучреждении.

Таким образом, картина распространения заболевания выглядит почти законченной: первый больной поступил в уханьскую больницу в декабре и вирус, вероятнее всего, распространился от него в больнице, проникнув в разные отделения и корпуса. Причем, научное сообщество допускает, что заразившихся в больнице было больше сорока процентов, сообщает CNN.

Напомним, на сегодняшний день от уханьского вируса погибло боле 813 человек, 37 тысяч были заражены.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 09.02.20

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