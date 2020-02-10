В Китае пропал журналист, который делал репортажи о коронавирусе

В Китае ищут журналиста, который делал сюжеты про коронавирус.

Как сообщает CNN, Чэнь Цюши выкладывал в Сеть видеорепортажи из эпицентра вспышки в Ухане. Он приехал в город 24 января 2020 года и успел побывать в переполненных больницах, моргах и временных изоляторах для больных коронавирусом. Как отмечают зрители, в его он-лайон отчетах китайская реальность представлялась в довольно мрачном свете.

В минувший четверг Чен Цюши перестал отвечать на звонки друзьям. Чуть позже родным стало известно, что китайская полиция поместила журналиста во временный карантин. Где находится он сейчас – непонятно.

К воскресенью исчезновение Чена уже сильно беспокоило общественность – на китайском портале Weibo (аналог Твиттера – прим. ред.) появилось множество записей с требованием освободить Чена.

Китайцы проводят аналогию с историей врача-офтальномолога из Уханя Ли Вэньляна, который первым заметил признаки нового коронавируса и в декабре прошлого года пытался предупредить о нем своих китайских коллег.

Однако спустя несколько дней врача задержала полиция и обвинила в распространении опасных и ложных слухов.

В минувший четверг Ли скончался от коронавируса, который он подхватил от одного из своих пациентов. Его гибель вызвала в обществе большое возмущение – в первую очередь, действиями власти, которая стремится подавить всех, кто распространяет информацию о коронавирусе в стиле, отличном от официальных отчетов.

«Надеюсь, что правительство сможет относиться к Чен Цюши справедливо, – пишут китайские пользователи в своих микроблогах. – Мы больше не можем позволить себе второго Ли Вэньляна!»

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 10.02.20

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