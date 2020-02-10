Опасное отбеливание: в погоне за красотой люди теряют зубы

В Великобритании на четверть выросло число жалоб на некачественное отбеливание зубов. Погоня за красотой обернулась ожогами, волдырями и даже выпадением зубов. При этом школы продолжают обучать косметологов, несмотря на то, что подобные процедуры, выполненные непрофессионалами, преследуются по закону.

В Великобритании отбеливать зубы могут только люди, зарегистрированные в Генеральном стоматологическом Совете (GDC). Несоблюдение этого требования может грозить судимостью и огромным штрафом. Впрочем, это не останавливает школы, которые продолжают обучать мнимых стоматологов.

Получить фальшивую квалификацию можно за несколько часов обучения, пишет ВВС, чей корреспондент сходил на такие курсы, которые длились всего пять часов. Желающим обещают большую прибыль – до 80 фунтов за сеанс. Многие надеются открыть свой бизнес, не подозревая о том, что их деятельность будет нелегальной.

В результате горе-стоматологи калечат своих пациентов. По данным GDC, за год число жалоб после таких незаконных процедур выросло на 26% – с 582 до 732 обращений. Однако реальное число пострадавших может быть значительно больше, далеко не все обращаются с заявлением. Последствия кустарного отбеливания для здоровья могут быть весьма тяжелые.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 10.02.20

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