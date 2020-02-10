Российские врачи вылечили двух граждан КНР от коронавируса

Российским врачам удалось успешно вылечить от коронавируса двух граждан КНР, госпитализированным в больницы в Тюмени и в Забайкалье.

Как рассказала сегодня журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, граждане Китая чувствуют себя хорошо. В случае, если в их анализах дважды не будет обнаружен вирус, их выпишут.

Персонал, осуществлявший лечение и уход за больными, чувствует себя хорошо, заразившихся среди них нет.

По данным г-жи Поповой, все в порядке пока и с гражданами России и других государств, вывезенными на прошлой неделе из Уханя. Он находятся под Тюменью на двухнедельном карантине. предварительные анализы говорят о том, что коронавируса ни у кого из них нет.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 10.02.20

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