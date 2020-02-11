В Швеции ложка в трусах стала спасением для нуждающихся в помощи девушек

В шведском городе Гетеборг девушкам, которых хотят насильно выдать замуж или вывезти из страны для операции на половых органах (женское обрезание), предлагают класть ложку в нижнее белье. Сотрудники аэропорта проинструктированы о том, как реагировать в подобных ситуациях.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) практика женских обрезаний все еще широко распространена в странах Африки, Ближнего Востока и в Индонезии, несмотря на то, что 26 государств этих регионов законодательно ее запретили.

В Швеции предпринимаются практические действия, направленные против жестокого обращения с женщинами, которые зачастую не могут обратиться за помощью открыто, опасаясь гнева родственников, передает Reuters. Ложка вызывает срабатывание металлоискателей, когда девушка проходит через контрольно-пропускной пункт. Затем сотрудники аэропорта уводят ее в специальное помещение, где она может сообщить, что нуждается в помощи. Для многих девушек и молодых женщин это последний шанс поднять тревогу.

В Швеции нет точных данных о количестве девушек, вывезенных за границу для принудительных браков. В прошлом году на национальную горячую линию поступило 139 звонков, связанных с этой проблемой. Согласно исследованию, проведенному в 2015 году, в стране проживает 38 тысяч женщин, прошедших через операцию обрезания. В мире число покалеченных таким образом девушек и женщин доходит до 200 млн.

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 12.02.20

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