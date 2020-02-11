Теперь у смертельного коронавируса из Уханя есть официальное название – Covid-19

Коронавирус из Уханя спустя месяц после обнаружения обрёл официальное название. Как сообщила сегодня Всемирная организация здравоохранения, теперь эта болезнь будет называться Covid-19.

Медицинское сообщество настаивает на том, что у штамма из Уханя должно быть свое название, чтобы избежать путаницы и ненужной стигматизации.

«Нам нужно было найти имя, которое не относится к географическому местоположению, животному, человеку или группе людей, и которое также можно произносить и связать с заболеванием», – заявил журналистам в Женеве руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес, которого цитирует ВВС.

«Наличие имени имеет значение для предотвращения использования других имен, которые могут быть неточными или стигматизирующими. Это также дает нам стандартный формат для использования при любых будущих вспышках коронавируса», – отметил глава ВОЗ.

Напомним, что на сегодняшний день от нового штамма вируса погибло 1016 человек. Более 42 тысяч человек заражены только на материковом Китае.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 11.02.20

Коронавирус рискуют подхватить 80% населения Земли – прогноз ведущего эпидемиолога Гонконга. / В больницу Каменска-Уральского поступила женщина с подозрением на коронавирус – она прилетела из Китая. / Журналистов не пускать, карантин продлить: эпидемия ОРВИ и гриппа в Челябинской области не отступает. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»