ВОЗ: последствия вспышки коронавируса могут быть серьезнее, чем у теракта

Главные сюрпризы от вспышки коронавируса Сovid-19, возможно, еще впереди. Такой вывод можно сделать из пресс-конференции главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, которая состоялась в Женеве.

Именно там было озвучено новое официальное название уханьского коронавируса – Сovid-19, сообщает РИА «Новый День». По словам генерального директора ВОЗ, «у нынешней эпидемии последствия могут быть куда как серьезнее, чем у теракта. И если сегодня все страны не примут мер и не признают Covid-19 угрозой обществу номер один, я буду сомневаться в качестве усвоенных человечеством уроков».

С г-ном Гебрейесусом солидарен и один из ведущих китайских эпидемиологов Чжун Наньшань. 17 лет назад именнj он идентифицировал возбудитель атипичной пневмонии. Во вторник вечером врач заявил, что пик эпидемии еще не пройден, и что ситуация с распространением коронавируса будет только ухудшаться, передают «Евроньюс».

Напомним, на сегодняшний день смертность от коронавируса побила очередной рекорд. За понедельник эта болезнь унесла 108 жизней – то есть больше, чем когда либо умирало за сутки от Covid-19 с момента начала вспышки.

По данным на понедельник за 11 февраля на материковом Китае было выявлено еще 1638 случаев заражения вирусом в Хубэй, в результате чего общее число случаев в эпицентре вспышки достигло 33366. Глобальное число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в настоящее время составляет не менее 44138. Подавляющее большинство случаев заболевания приходится на материковый Китай.

В России на сегодняшний день нет ни одного больного уханьским коронавирусом, два китайских гражданина успешно прошли лечение и были выписаны из больниц 11 и 12 февраля.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.02.20

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