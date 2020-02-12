Глобальное потепление грозит повышенной смертностью

Глобальное потепление грозит населению Земли значительным ростом смертности из-за недоедания. Такой вывод сделали ученые из Австралии после исследования статистических данных из Бразилии за период с 2000 по 2015 год. Согласно прогнозу ученых, к 2050 году почти 30 тысяч человек могут погибнуть из-за недоедания.

По итогам исследования данных 80% жителей Бразилии специалисты обнаружили прямую связь между увеличением среднесуточной температуры воздуха и снижением аппетита. Оказалось, что тем теплее становилось на улице – играло роль даже потепление на один градус, тем на 2,5% чаще бразильцы попадали на больничные койки. В их числе было очень много пожилых людей и детей.

Ученые в связи с этим заявляют, что аномально жаркая погода не только негативно влияет на аппетит, но и обостряет желудочные заболевания, сообщает «Росбалт» со ссылкой на портал Eurekalert.org.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 13.02.20

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