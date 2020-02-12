Немецкий Минздрав: переломный момент в борьбе с китайским коронавирусом ещё впереди

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан считает, что проблема с распространением нового коронавируса в ближайшее время усложнится.

«Переломный момент еще не достигнут – ни в Китае, ни на международном уровне, ни в Германии», – сказал Спан на пресс-конференции 12 февраля. Он также добавил, что группа G7 проведет еще одно совещание по вирусу, чтобы скоординировать свою реакцию на распространение болезни, сообщает CNN.

Напомним, что G7, в которую входят США, Германия, Франция, Италия, Япония, Канада и Великобритания, ранее встречалась в начале февраля 2020 ,года, чтобы обсудить координацию правил и мер предосторожности при поездках, а также медицинские исследования и сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, Европейским союзом и КНР.

Отметим также, что днём ранее руководство Всемирной организации здравоохранения озвучило ту же мысль, что и немецкий коллега – пик вируса ещё не пройден и возможны сюрпризы.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 45 тысяч 172 случая заражения вирусом, причем подавляющее большинство из них – в Китае. Все, кроме двух из 1115 человек, умерших от вируса, скончались на материковом Китае. Ещё две смерти были зарегистрированы в Гонконге и на Филиппинах.

В России на сегодняшний день ни одного официально больного уханьским коронавирусом нет. Двое ранее выявленных пациента были успешно вылечены и выписаны.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 12.02.20

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