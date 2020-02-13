В Нигерии неизвестная болезнь убила 15 человек. Еще 100 заражены

Неизвестная болезнь убивает жителей Нигерии. Как сообщает агентство «Синьхуа», медико-санитарная служба Нигерии во вторник заявила о своих всесторонних усилиях по изучению неизвестного заболевания, которым в настоящее время страдают уже 104 человека, 15 из них уже скончались.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в январе этого года в штате Бенуэ. У больных наблюдались головная боль, жар, диарея, рвота, боль в желудке, слабость во всем теле и другие симптомы. Проверка на лихорадку Ласа дала отрицательный результат.

Одна из рабочих версий на текущий момент – отравление воды неизвестным химическим веществом. Пробы жидкости из наследных пунктов взяты на исследование.

Аккра, Елена Васильева

Аккра. Другие новости 13.02.20

Импортозамещение лекарств ухудшило ситуацию в детской онкологии, признали в онкоцентре Минздрава. / Второй человек скончался от нового коронавируса за пределами Китая. / Камбоджа не испугалась коронавируса и пустила лайнер Westerdam в свой порт. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»