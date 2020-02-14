Врачи перечислили продукты, способные поднять настроение

Врачи из клиники Майо в американском штате Аризона назвали продукты питания, которые могут делать человека счастливее. Повысить настроение способны брокколи, орехи, рыба, шпинат, бобовые (фасоль, горох, боб, чечевица и др.), а также яйца.

Так, в жирной рыбе содержится большое количество омега-3 кислот, которые влияют на выработку гормонов счастья – серотонина и дофамина, пишет Focus.de.

В состав бобовых, орехов и яиц входит аминокислота триптофан, поддерживающая баланс серотонина в организме.

В шпинате и брокколи много фолиевой кислотой, нехватка которой может спровоцировать депрессию и нарушения сна.

Плохое влияние на настроение оказывают такие продукты, как зрелый сыр, а также обработанное мясо в хот-догах и гамбургерах. Содержащиеся в нем нитраты негативно влияют на область мозга, которая отвечает за психические заболевания, указывают медики.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 13.02.20

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