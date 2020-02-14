Частая смена сексуальных партнеров повышает риск возникновения рака

Европейские ученые считают, что им удалось найти связь между числом половых партнером и риском развития онкологических заболеваний. Исследование на эту тему опубликовало издание BMJ Sexual & Reproductive Health.

Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) и Венского медицинского университета (Австрия) проанализировали данные лонгитюдного исследования старения ELSA, проводимого с 2002 года. Добровольцы кроме прочего отчитывались и о количестве сексуальных партнеров.

«Между числом партнеров и вероятностью развития рака есть четкая связь, но мы пока не знаем, чем конкретно она объясняется. Возможно, все дело в том, что люди с большим числом партнеров чаще пренебрегают принципами ЗОЖ», – отмечают исследователи.

Ученые предполагают, что данные о числе половых партнеров в будущем можно будет использовать для скрининга онкологических болезней.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 14.02.20

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