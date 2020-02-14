Ученые предупредили об опасности макияжа для беременных

Ученые из Лейпцигского научно-исследовательского института имени Гельмгольца предупредили беременных женщин об опасности для здоровья будущего малыша, которую несет использование косметических средств с парабенами. По итогам исследований специалисты пришли к выводу, что использование будущими мамами косметики с этими химическими веществами значительно повышает риски того, что их дети будут страдать избыточным весом в раннем возрасте, пишет издание Independent.ie.

Отметим, что парабены широко используются в качестве консерванта в производстве косметических препаратов по уходу за лицом и телом. Эти вещества могут проникать в организм при проглатывании или поглощении через кожу и обнаруживаться в моче и крови.

Исследователи проанализировали данные 629 матерей и их детей в период с 2006 по-2008 годы. Они отслеживали содержание парабенов в моче беременных женщин, а затем наблюдали за весом и ростом их детей на протяжении 8 лет.

В итоге ученые выявили связь между большими концентрации парабенов в организме будущих матерей и повышенным риском лишнего веса у ребенка. При этом склонность к ожирению чаще имели девочки.

Аналогичное исследование, проведенное на мышах, подтвердило этот вывод. Воздействие парабенов приводило к увеличению потребления пищи и увеличению веса у потомства женского пола, заявили специалисты.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 15.02.20

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