Летальность и заболеваемость коронавирусом растет. В Китай едет комиссия ВОЗ

Новый суточный отчёт по заболеваемости и смертности от коронавируса снова показывает динамику роста показателей. На сегодняшний день больны Covid-19 заражены более 67000 человек во всем мире, но подавляющее большинство в Китае. Умерло от вируса не менее 1526 человек, включая трех человек за пределами материкового Китая.

Китай также сообщает, что медики, работающие в эпицентре вспышки уханьского вируса, находятся в опасности: за полтора месяца борьбы с болезнью 1700 медработников заразились от пациентов, шесть из них умерли, сообщает CNN.

Напомним, в России нет ни одного случая коронавируса.

В эти выходные в Китай должна приехать совместная миссия Всемирной организации здравоохранения в Китай. В группу входят 12 международных экспертов и экспертов ВОЗ, а также такое же количество национальных экспертов из Китая. Вместе они проведут инспекцию медучреждений и проанализируют, достаточно ли мер принимается в борьбе с коронавирусом.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 15.02.20

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