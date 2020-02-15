В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Европе зарегистрирована первая смерть от коронавируса.

По словам министра здравоохранения Франции Аньеса Бузина, жертвой болезни 80-летняя женщина из китайской провинции Хубэй.

Она прибыла во Францию ​​16 января и была помещена в карантин в больнице в Париже 25 января – все признаки коронавируса тогда уже были весьма явственны. По словам французских медиков, женщине была оказана вся необходимая медпомощь, однако она несколько дней находилась в реанимации в критическом состоянии, а потом скончалась. Отметим, что с 80-летнй китаянкой также была госпитализирована ее дочь, однако ей лечение помогло, она выздоравливает.

Отметим, что ранее за пределами Китая было зарегистрировано три случая смерти от коронавируса: в Гонконге, на Филиппинах и в Японии. На материковом Китае от уханьского штамма погибло уже более полутора тысяч человек, в том числе шесть врачей.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 15.02.20

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