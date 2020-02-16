Коронавирус убил 1669 человек, ещё 69 тысяч заражены

Более 69 тысяч человек на сегодняшний день заразились коронавирусом. Таковы последние данные, озвученные медицинским сообществом. Число погибших от заболевания выросло до 1669 человек, включая четырех человек за пределами материкового Китая.

Напомним, что накануне была зарегистрирована первая смерть от коронавируса в Европе. В одной из больниц Франции умерла 80-летняя гражданка Китая. Она прибыла в конце января из эпицентра заболевания – китайского города Ухань. После госпитализации женщина две недели провела в реанимации и умерла. Ее дочь также заболела, однако ей лечение помогло, она готовится к выписке.

В России заболевших коронавирусом нет. Все находящиеся в обсервации люди не демонстрируют признаков заболевания. Два официальных пациента с коронавирусом на прошлой неделе были выписаны из больниц совершенно здоровыми.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 15.02.20

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