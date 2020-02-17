Директор клиники, в которой лечили коронавирус, заразился им и умер

В Китае в провинции Хубэй скончался глава одной из временных клиник, развернутых для борьбы с коронавирусом. Сообщается, что высокопоставленный уаравленц сам подхватил Covid-19. «Директор госпиталя «Учан» Лю Чжимин умер 17 февраля, заразившись кооонавирусом», – сообщает газета «Жэньминь Жибао». Сообщается, что это был первый директор клиники, умерший от уханьского штамма.

По данным на сегодняшний день, во всем мире зарегистрировано более 71 319 случаев заражения вирусом , из которых 70 548 – в материковом Китае. Число погибших в мире в настоящее время составляет 1775 человек, причем подавляющее большинство из них – в материковом Китае. За пределами материкового Китая было зарегистрировано пять смертей: один в Гонконге, один на Тайване, один в Японии, один на Филиппинах и один во Франции.

За истекшие сутки от коронавируса умерло 105 человек.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 17.02.20

За семь дней в Свердловской области 849 человек заболели пневмонией. / Гражданка России заболела коронавирусом. / Суд вернул в больницу беглянку из карантина по коронавирусу. Власти хотят усилить наказание за нарушение карантинного режима. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»