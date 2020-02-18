Вспышка пошла на спад? Суточная статистика по заболеваемости и смертности от коронавируса

В Китае наблюдается небольшое уменьшение статистики по смертности и заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения страны, за истекшие сутки умерло 98 человек. Таким образом, общее число погибших от уханьского штамма составило 1868, выздоровели на сегодняшний день более 12500 человека.

Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 72,4 тыс. человек.

Как сообщает агентство «Синьхуа», в Ухане проводится добровольный забор плазмы крови у прошедших успешное лечение граждан. Данный компонент может эффективно использоваться у новых пациентов для лечения Covid-19.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 18.02.20

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