Ученые выяснили, как долго нужно гладить кошку, чтобы снять стресс

Американские ученые экспериментальным способом установили, сколько времени нужно провести с кошкой, чтобы снизить уровень стресса. Примечательно, что успокаивает даже наблюдение за тем, как кто-то гладит пушистого питомца.
Давно известно, что кошки снимают накопившееся в людях напряжение, но каким образом это происходит до сих пор неизвестно. Сотрудники Университета Вашингтона набрали добровольцев, чтобы прояснить детали процесса.
Участники первой группы гладили кошек, второй – смотрели на первых, третьим только показывали фотографии котиков, а четвертая группа была контрольной – эти люди просто сидели в комнате, где не было даже намека на кошек.
Выяснилось, что стресс снимали лишь добровольцы из первой и второй групп. В частности, в крови у участников эксперимента было замечено значительное снижение уровня гормона стресса – кортизола. Как и следовало ожидать, у представителей остальных групп ничего не менялось.
При этом ученые установили, что достаточно гладить кота в течение 15-20 минут, чтобы снять напряжение и расслабиться.
Вашингтон, Зоя Осколкова
Вашингтон. Другие новости 18.02.20
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