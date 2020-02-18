Ученые выяснили, как долго нужно гладить кошку, чтобы снять стресс

Американские ученые экспериментальным способом установили, сколько времени нужно провести с кошкой, чтобы снизить уровень стресса. Примечательно, что успокаивает даже наблюдение за тем, как кто-то гладит пушистого питомца.

Давно известно, что кошки снимают накопившееся в людях напряжение, но каким образом это происходит до сих пор неизвестно. Сотрудники Университета Вашингтона набрали добровольцев, чтобы прояснить детали процесса.

Участники первой группы гладили кошек, второй – смотрели на первых, третьим только показывали фотографии котиков, а четвертая группа была контрольной – эти люди просто сидели в комнате, где не было даже намека на кошек.

Выяснилось, что стресс снимали лишь добровольцы из первой и второй групп. В частности, в крови у участников эксперимента было замечено значительное снижение уровня гормона стресса – кортизола. Как и следовало ожидать, у представителей остальных групп ничего не менялось.

При этом ученые установили, что достаточно гладить кота в течение 15-20 минут, чтобы снять напряжение и расслабиться.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 18.02.20

Китай исследовал коронавирус: в группе риска старики, сердечники, диабетики, гипертоники и медики. / Второй гражданин России заболел коронавирусом на круизном лайнере в Японии. / А сказали, что больше не будет – в Екатеринбурге снова заработал обсерватор по коронавирусу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»