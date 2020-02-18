Диетологи назвали лучшее время для завтрака, чтобы похудеть

Исследователи перечислили полезные продукты для завтрака и время первого приема пищи, чтобы сбросить лишний вес. Как пишет индийский портал Times Now, оптимальным временем для завтрака для желающих похудеть специалисты назвали промежуток времени между 7:00 и 7:11 утра. Обед при этом должен приходиться на 12:30-13:00. Ужинать следует между 18:00 и 18:30. По словам специалистов, ужин позднее 19:00 – это катастрофа для людей, желающих ускорить потерю веса.

Диетологи отметили, что для большинства людей полезно завтракать в течение двух часов после пробуждения. При таких проблемах со здоровьем, как диабет, рекомендуется завтракать в течение часа после пробуждения, чтобы поддерживать уровень сахара в крови в равновесии, указывают они.

По словам специалистов, для хорошо сбалансированного и полезного завтрака нужно выбирать цельнозерновые продукты, молочные продукты с низким содержанием жира и сахара – молоко, йогурты, сыры. Кроме того, правильный утренний рацион включает яйца, орехи, бобовые и нежирное мясо, овощи и фрукты. В качестве здоровой утренней еды подойдут цельнозерновые хлопья с нежирным молоком и грецкими орехами, а также такие легкие варианты, как вареные яйца с цельнозерновыми тостами или йогурт со свежими фруктами.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 19.02.20

Названа опасность привычки хрустеть пальцами. / Ученые выяснили, как долго нужно гладить кошку, чтобы снять стресс. / Китай исследовал коронавирус: в группе риска старики, сердечники, диабетики, гипертоники и медики. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»