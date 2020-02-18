Китай исследовал коронавирус: в группе риска старики, сердечники, диабетики, гипертоники и медики

Китай опубликовал самый большой отчёт по коронавирусу с момента начала вспышки. Как сообщает ВВС, анализу подверглись более 44 тысячи случаев инфицирования уханьским штаммом.

Данные Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний показывают, что более 80% случаев заражения были легкими, но при этом в группу риска попадали больные и пожилые люди, а так же медицинский персонал.

Отчёт китайских медиков даёт понять, что уровень смертности в провинции Хубэй – эпицентре вспышки – составляет 2,9%, тогда как по всей стране эта цифра ниже – 0,4%.

Общая смертность от вируса Covid-19 составляет 2,3%.

Как информирует ВВС, китайское исследование подтверждает предыдущие описания вируса и схемы заражения.

Установлено, что 80,9% инфекций классифицируются как легкие, 13,8% – тяжелые и только 4,7% – критические. Число смертей среди инфицированных, известное как уровень смертности, остается низким, но растет среди лиц старше 80 лет.

Если посмотреть на соотношение полов, мужчины чаще умирают (2,8%), чем женщины (1,7%).

Исследование также выделяет пациентов по группам риска. Неблагоприятный исход болезни может наступить у пациентов, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет в анамнезе, а так же хронические респираторные заболевания и гипертонию.

Что касается медперсонала, то в отчёте говорится, что в общей сложности было инфицировано 3019 работников здравоохранения, 1716 из которых подтвердили заражение лабораторно. Пятеро умерли к 11 февраля 2020 года – он был последним днем ​​для сбора данных, включенных в исследование.

По данным медиков, «эпидемическая кривая появления симптомов» достигла своего пика примерно 23-26 января 2019 года, а затем снижалась вплоть до 11 февраля 2020 года.

Исследование предполагает, что тенденция к снижению общей эпидемической кривой может означать эффективность метода изоляции целых городов, профилактики заболеваемости в части частого мытья рук и ношения масок, популяризации знания о вирусе и оперативной помощи заболевшим.

Но авторы исследования также предупреждают, что из-за того, что многие люди возвращаются в эти дни домой после длительного отпуска, связанного с празднованием Лунного Нового года, стране «необходимо подготовиться к возможному возобновлению эпидемии», сообщает ВВС.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 18.02.20

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