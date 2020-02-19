Смертность от коронавируса вышла за показатель в 2000 человек

Смертность от коронавируса вышла за показатель в 2000 человек. Во вторник Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что в континентальном Китае от коронавируса умерли еще 136 человек, в том числе 132 – в эпицентре вспышки в провинции Хубэй.

По последним данным, общее количество смертей в материковом Китае достигло 2004, а число погибших в мире – 2009, сообщает CNN. За пределами материкового Китая было зарегистрировано пять смертей, причем в Гонконге, Тайване, Японии, на Филиппинах и во Франции зафиксирована одна смерть.

Глобальное число подтвержденных случаев коронавируса в настоящее время составляет 75117, причем большинство случаев в материковом Китае.

Сообщается, что разработка вакцины займет от 12 до 18 месяцев. Одной из эффективных методик лечения является переливание плазмы крови от людей, справишихся с болезнью с зараженным.

Исходя из исследования 44 тысяч случаев заболевания китайские медики пришли к выводу, что в группе риска по осложнениям и смертности находятся пожилые люди, а также те, у кого есть проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системами, диабетом и гипертонией.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 19.02.20

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