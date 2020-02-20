Ученые развенчали миф о безопасном пластике

Американские ученые заявили, что «безопасный» пластик, который не содержит бисфенол А, также представляет угрозу для здоровья человека, особенно для беременных женщин. Об этом пишет медицинский журнал MedicalXpress.

Согласно результатам исследований, альтернатива чрезвычайно токсичному бисфенолу А – бисфенол S (BPS), на который большинство производителей пластика, также крайне негативное влияет на организм человека в долгосрочном плане. Особенно это касается беременных женщин и их будущих детей.

Как пояснила научный сотрудник Миссурийского университета Шерил Розенфельд, «безопасный» BPS может проникать через материнскую плаценту, и все, что циркулирует в крови матери, может быть легко передано развивающемуся ребенку. «Плацента реагирует как на природные химические вещества, так и на синтетические химические вещества, которые организм неправильно истолковывает как природные, но организм не способен смягчать пагубные последствия таких промышленных химикатов», – сказала ученый.

В ходе исследования выяснилось, что BPS обладает способностью снижать выработку серотонина в плаценте. «Более низкие уровни серотонина могут поставить под угрозу развитие мозга плода. Таким образом, воздействие BPA на развитие или даже его заменитель, BPS, может привести к долгосрочным последствиям для здоровья», – подчеркнула Розенфельд.

Напомним, плацента служит основным источником серотонина для развития мозга плода у людей. Серотонин – природное химическое вещество, которое может влиять на функции человека, включая его эмоции и физические нагрузки, такие как сон, прием пищи и переваривание пищи.

Бисфенол А – химическое вещество, обладающее общепризнанными эндокринно-разрушающими свойствами, опасно даже в очень малых количествах. Оно оказывает негативное влияние на мозг и репродуктивную систему, а также служит причиной ряда онкологических заболеваний.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.02.20

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