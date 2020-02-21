Китайцы ездят в Приморье за дорогостоящим лечением

Приморцы ездят на лечение в Корею и Китай, а иностранцы – во Владивосток. Их привлекают цены и устраивает сервис. Как сообщает сайт «Новости Владивостока», об этом рассказала главный консультант краевого министерства здравоохранения Евгения Шутка.

За год медпомощь в Приморье получили 13,5 тысяч иностранцев, большая часть из которых – китайцы. Наиболее востребованными услугами стали экстракорпоральное оплодотворение, акушерство и гинекология, вспомогательные репродуктивные технологии, офтальмология, хирургия, различные виды обследований. Японцев пока немного, они едут, в основном, на ЭКО, программы по женскому здоровью и лечение бесплодия.

«В России достаточно демократичные цены по мировой статистике для получения такой медицинской помощи. А система внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи, которая сейчас внедряется на территории Приморского края, соответствует мировым требованиям», – отмечает главный консультант министерства здравоохранения Приморья Евгения Шутка.

По ее словам, в ближайшее время для клиентов будут введены новые направления, в том числе иммунология.

Владивосток, Елена Васильева

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