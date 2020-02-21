В Брянске пассажиров поезда поместили в карантин из-за китаянки с высокой температурой

С поезда Киев – Москва сняли гражданку Китая с высокой температурой и госпитализировали в инфекционную больницу Брянска для проверки на новый тип коронавируса. На двухнедельный карантин, по информации местных властей, также направили пассажиров вагона, в котором ехала китаянка и, по некоторым данным, проводников. Заболевшая женщина была выявлена ночью 20 февраля при прохождении пограничного контроля на железнодорожной стации станции «Суземка» под Брянском.

Как уточнила глава областного управления Роспотребнадзора Людмилы Трапезниковой, китаянку сняли с поезда с температурой 38 градусов. Она подчеркнула, что ситуация находится на контроле, и пообещала предоставить подробную информацию во второй половине дня.

Сам вагон отцепили от поезда и отправили в санитарный тупик, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пограничного санитарно-карантинного пункта «Брянск-Орловский». В нем находились, по одним данным, 19 пассажиров, по другим сведениям, 20 пассажиров, а также два проводника.

В брянском управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту сообщили, что пассажиров отцепленного вагона осматривают врачи. Они уже решили госпитализировать двух человек. Пассажиров без признаков ОРВИ отправляют на двухнедельный карантин в резервационный госпиталь, развернутый на базе городской больницы №4, уточнили в областном департаменте здравоохранения. Под карантин также попадут два проводника, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сам поезд, сформированный «Украинскими железными дорогами», продолжил движение по маршруту, на вокзале в Москве его будут встречать специальные службы.

По сведениям брянского издания gorod-tv.com, в последние несколько недель 41-летняя китаянка на родине не была. Женщина возвращалась в Москву из Киева, где находилась непродолжительное время. Сейчас ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Женщина проходит лечение в областной инфекционной больнице.

Брянск, Ольга Панфилова

Брянск. Другие новости 21.02.20

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