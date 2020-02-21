Зависимость от смартфона влияет на мозг сравнимо с наркоманией

Ученые выяснили, что чрезмерное использование смартфона негативно отражается на мозге. При этом речь идет не только о психологическом, но и физиологическом уровне.

Совместное исследование провели сотрудники университетов Гейдельберга, Падуи и Берна. Результаты опубликовало издание Addictive Behaviors.

Добровольцев подвергали магнитно-резонансной томографии и выяснили, что у зависимых от смартфонов людей буквально «не хватает мозгов» – у них снижен объем серого вещества мозга. Особенно это заметно в нижней височной доле, в гиппокамповой формации, а также в островковой коре.

По словам авторов исследования, именно эти зоны отвечают за концентрацию внимания, способность ориентироваться в пространстве, память и прочие функции мозга. Чрезмерная привязанность к смартфону вызывает ментальные нарушения. Ученые добавили, что подобные нарушения в структуре мозга часто фиксируются у наркозависимых людей.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 21.02.20

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