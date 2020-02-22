Зафиксирован случай повторного заражения человека коронавирусом

Коронавирусом из Ухани можно заразиться повторно. Такая информация пришла из провинции Сычуань. Как сообщает ТАСС, в местную больницу повторно попал человек, который уже проходил лечение от Covid-19. После выписки, мужчина был направлен на домашний карантин. В течение 10 дней он никуда не выходил и ни с кем не общался. Каким образом произошло повторное заражение – непонятно. Мужчина госпитализирован, изолированы и члены его семьи. В жилье проведена дезинфекция.

По данным ВОЗ, инфекция постепенно выходит из зон контроля, прогноз пока неблагоприятен. Есть высокий риск масштабного заражения населения мира. На сегодняшний день коронавирусом были заражены более 76 тысяч человек, более двух тысяч – погибло.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 22.02.20

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