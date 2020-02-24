Почти 200 человек уже заболели коронавирусом повторно

В китайской провинции Хубэй – эпицентре вспышки Covid-19 медики фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом – сейчас их уже 195. Китайская пресса сообщает о следующей картине: повторное инфицирование фиксируется после того, как пациент проходит лечение и выписывается. Как минимум, один человек повторно заболел, находясь дома и ни с кем из больных не пересекаясь. Как протекает болезнь в новом варианте пока не сообщается.

Напомним, от нового коронавируса с декабря прошлого года погибло почти 2500 человек, инфицированы им были более 78 тысяч человек, новыми эпицентрами распространения вируса уже стали Италия и Южная Корея. Китай и Австралия сообщили о том, что испытывают вакцину от Covid-19.

Данных о том, почему у некоторых людей не вырабатывается иммунитет от коронавируса, пока нет. Высказываются предположения о том, что происходит какая-то мутация вируса.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 24.02.20

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