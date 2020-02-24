Показатели растут: Иран сообщает о том, что коронавирус убил уже 50 человек

В понедельник число смертей от нового коронавируса снова выросло. Его жертвами стали более 2600 во всем мире, поскольку вспышка продолжает распространяться в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, сообщает CNN.

Противоречивые сообщения поступают из Ирана. Официально Министерство здравоохранения страны заявило, что по состоянию на понедельник было зафиксировано 12 смертельных случаев, но по пока не подтвержденным данным их города Кум, там погибло уже 50 человек.

Растет смертность и в Северной Италии: там от вспышки погибло уже 5 человек. Количество заболевших превысили 200 человек, в регионах, где фиксируется заболеваемость, введен карантин и отменены все публичные мероприятия.

Резкий скачок заболеваемости фиксируется и в Южной Корее, где сообщается о 231 новом случае заболевания – это данные на понедельник. При этом общий рост по стране превысил 830 случаев, сообщает CNN.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения сообщает: от коронавируса нет иммунитета. Ему подвержены все расы и все возрасты. Средний возраст инфицирования – 51 год. Пожилые люди находятся в группе риска по смертности от Covid-19.

Вызывает беспокойство и тот факт, что в Китае фиксируются повторные случаи инфицирования коронавирусом, их уже около двух сотен. Таким образом, есть мнение, что в некоторых случаях иммунитет от уханьского штамма не вырабатывается.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 24.02.20

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