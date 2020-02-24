Мир на грани пандемии коронавируса – Всемирная организация здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения призывает мир быть готовым к пандемии коронавируса. По мнению исполнительного директора Программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения Майкла Райана, наступило самое время подготовиться к неблагоприятному развитию событий.

«Посмотрите, что произошло в Китае, мы наблюдали значительное снижение количества случаев, борьбу с вирусом и последовательное уменьшение числа случаев, что противоречит логике пандемии. И все же мы видим в противоположность этому ускорение случаев заболевания в таких местах, как Корея, и поэтому мы все еще находимся в равновесии», – отметил г-н Райан, которого цитирует CNN.

По мнению эксперта, мир находится в фазе готовности к потенциальной пандемии.

По мнению Райана, все страны должны готовиться принимать и лечить пациентов, добиваясь адекватного сдерживания заболеваемости и смертности.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 24.02.20

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