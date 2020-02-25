Смертность от коронавируса снова выросла

Поступили последние данные по смертности от коронавируса. По данным медицинского сообщества число погибших от Covid-19 возросло до 2698 во всем мире, причем подавляющее большинство из них в материковом Китае. Общее количество глобальных дел составляет более 80 тысяч, сообщает CNN.

Помимо Китая, крупные вспышки на сегодняшний день также разеригстрированв в Южной Корее, Италии и Иране.

В Южной Корее в настоящее время зарегистрировано более 890 случаев заболевания коронавирусом.

В Италии зарегистрировано более 220 случаев инфицирования уханьским штаммом, 7 человек умерло.

Иран сообщил как минимум о 60 случаях заболевания и 12 смертельных исходах. По другим данным, погибло полсотни человек.

Представители Всемирной организации здравоохранения говорят, что еще слишком рано объявлять новый коронавирус пандемией, но сейчас самое время подготовиться к самому широкому распространению болезни по всему миру.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 24.02.20

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