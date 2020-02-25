Ученые доказали бесполезность проветриваний в борьбе с загрязнением воздуха

Канадские ученые провели эксперимент, который доказал, что бороться с загрязнением воздуха в помещении при помощи проветривания – не лучшая идея. Лучше воспользоваться специализированными системами вентиляции.

Исследование провели сотрудники Университета Торонто, пишет Science Advances. Добровольцы сначала распространили в воздухе вредные вещества, с которыми человек сталкивается в быту. Это были карбоновые кислоты, которые появляются в воздухе во время приготовления пищи, а также аммиак, который входит в состав чистящих средств и косметики.

Участники эксперимента занимались домашними делами – стирали, готовили еду, прибирались. Концентрацию вредных веществ замерили, а затем открыли окна. Проветривание длилось полчаса.

Выяснилось, что при открытых окнах концентрация опасных веществ сначала падает, а затем становится такой же, как до проветривания. Ученые пришли к выводу, что беспечить эффективную очистку воздуха при помощи открытых окон и дверей не выйдет – нужны специализированные системы вентиляции.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 26.02.20

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