Просмотр порно приводит к неверным представлениям подростков о сексе

Компания Durex провела опрос среди молодежи Великобритании и выяснила, что просмотр порнографических материалов до первого сексуального контакта меняет представление о сексе. Реальный половой опыт часто разочаровывает молодых людей.

С появлением интернета знакомство подростков с эротическими и порнографическими фильмами зачастую происходит до первого полового контакта. То, что молодые люди видят на экране, сильно меняет их представления о половых отношениях, пишет Independent.

Треть респондентов в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что зависимы от просмотра порно. Столько же рассказали, что впоследствии были очень удивлены тем, как все происходит на самом деле. Четверть из тысячи опрошенных признали, что секс в реальности оказался не таким, как они себе представляли.

«Исследование указало на неприятный факт, что часть молодежи не знает ответа на вопрос, каким должен быть секс на самом деле. Вместо того, чтобы чувствовать себя сексуально свободным, они думают, что делают что-то не так во время близости», – рассказал представитель Durex.

Кроме того, социологи выяснили, что только 6 из 10 молодых людей используют средства контрацепции. Столько же заявили, что больше тревожатся о нехватке денег на презервативы, чем о риске заразиться заболеванием, передающимся половым путем.

Тема секса, а также связанных с этим проблем должна быть более доступна для обсуждения с молодежью. «Но у нас еще много работы, чтобы устранить все препятствия и табу в этом отношении», – заключили авторы исследования.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 25.02.20

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