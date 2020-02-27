ВОЗ: заболеваемость коронавирусом за сутки по всему миру впервые превысила китайские показатели

По меньшей мере 2800 человек с начала декабря прошлого года погибли во всем мире от вспышки нового корнавируса. Подавляющее количество жертв по-прежнему приходится на КНР.

Как сообщает CNN, на каждом континенте, кроме Антарктиды, было зарегистрировано более 81 тысяч 700 случаев заражения уханьским штаммом. Самые тревожные очаги за пределами Китая – на Ближнем Востоке и в Европе и впервые там заболеваемость за день превысила показатели Китая, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Наиболее энергично сейчас болезнь распространяется в Южной Корее: там выявлено более 1500 случаев. Совместные военные учения США и Южной Кореи были отложены после того, как солдаты заразились вирусом, и США советуют людям пересмотреть планы поездок в страну.

Ещё три страны в Европе за прошлые сутки отчитались о своих первых заболевших. Речь идёт о Грузии, Румынии и Северной Македонии, сообщает CNN.

Северная Македония: пациентка посетила Италию, страну, которая находится в центре европейской вспышки. Там она заболела и получила лечение, но не от вируса, на него ее не проверяли. Коронавирус выявлен у нее по возвращению домой, в Северную Македонию.

Грузия: пациент является гражданином Грузии, который прибыл в страну «из Ирана через Азербайджан, с положительным тестом на вирус». Он был немедленно доставлен в больницу, сказала министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Румыния: пациент – человек из юго-западного графства Горж, который общался с гражданином Италии, который посещал Румынию в начале этого месяца, сообщили в министерстве здравоохранения Румынии.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 27.02.20

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