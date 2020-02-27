В Китае врач, который лечил 3000 больных коронавирусом, умер от сердечного приступа на работе

Смерть очередного врача всколыхнула бурную дискуссию в социальных сетях Китая. Если в предыдущий раз жители КНР негодовали по поводу скорой кончины офтальмолога из Уханя, который первым заметил симптомы нового вируса и пытался предупредить о нем мировое сообщество, за что был схвачен полицией, то сейчас речь идет о терапевте, который лечил более 3 тысяч пациентов от коронавируса.

Известно, что Лю Чжисюн, работавший в больнице в провинции Хубэй, скончался на прошлой неделе, проработав более месяца без перерыва, сообщает Global Times. Причиной смерти стал сердечный приступ. Однако его гибель не была зарегистрирована как производственная травма, потому что медик не был заражен коронавирусом.

Не ясно, на какую компенсацию могла бы претендовать его семья, если бы его смерть была признана производственной травмой, уточняет ВВС.

Многие китайцы в социальных сетях выражают возмущение тем, что врач рисковал своей жизнью из-за своей работы, но никакой компенсации не заслужил даже посмертно.

«Он явно страдал от утомления на работе. Почему это не считается травмой на работе? Кто это решил?» – пишут пользователи социальной платформы Weibo.

«Он рисковал своей жизнью [для борьбы с вирусом]. Вы не можете всегда следовать правилам при любых обстоятельствах. Имейте некоторую гибкость», – пишут другие, обращаясь к государству.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 27.02.20

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