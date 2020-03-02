Ученые США: исконно русская приправа защитит от рака

Американские ученые обнаружили новое полезное свойство хрена. Исследователи выяснили, что это многолетнее растение, приправа из которого в русской кухне была продолжительное время – до конца XVIII – начала XIX века – чуть ли не главной, защищает от онкологических заболеваний.

Специалисты установили, что в корне хрена содержится значительное количество глюкозинатов, которые помогают печени бороться с канцерогенами и таким образом предотвращать возникновение раковых опухолей. Для профилактики достаточно ежедневно употреблять по одной чайной ложке настоящей русской приправы из хрена, пишет medikforum.ru.

Также это растение, благодаря своей бактерицидности, помогает при ангине, а также улучшает обмен веществ и способствует лучшему усвоению пищи.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 03.03.20

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